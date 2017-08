Energie : Offshore-Windpark soll weniger Metalle in Umwelt abgeben

Ein neues Verfahren des Korrosionsschutzes soll dafür sorgen, dass Offshore-Windparks künftig weniger Metalle in das Meer abgegeben. Nach Angaben des Energiekonzerns Eon ist das sogenannte Thermal-Spray-Aluminiumverfahren erstmals für die 60 Stahlfundamente des im Bau befindlichen Ostsee-Windparks «Arkona» nordöstlich von Rügen eingesetzt worden. Bei der Beschichtung spritze ein Roboter mit zwei Lichtbogenbrennern geschmolzenes Aluminium in der Schichtstärke von 350 Mikrometer auf das Fundament, teilte das Unternehmen am Montag in Karlsruhe mit. Anschließend werde die Oberfläche mit Kunstharz versiegelt.