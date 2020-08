Schulen : Online-Tageszeitung für Schule: Land zahlt 2 Millionen Euro

Ein Online-Zeitungsprojekt in den weiterführenden Schulen des Landes wird vom Bildungsministerium mit zwei Millionen Euro bis Jahresende finanziert. Das Geld stammt aus dem MV-Schutzfonds zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie, wie das Ministerium am Montag in Schwerin mitteilte. Die Schüler ab Klasse fünf sollen demnach einen bis Jahresende begrenzten, kostenfreien Online-Zugang zu der regionalen Tageszeitung erhalten, in deren Verbreitungsgebiet ihre Schule liegt.

Avatar_prignitzer von dpa

24. August 2020, 15:53 Uhr