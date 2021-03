Gesundheit : Online-Terminvergabe für Corona-Schutzimpfungen startet

Von diesem Mittwoch an ist die Terminvereinbarung für die Corona-Schutzimpfung in Mecklenburg-Vorpommern auch über das Internet möglich.

Schwerin | Der Start der entsprechenden Seite ist für 10.00 Uhr vorgesehen, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte. In vielen Bundesländern ist es auf diesem Wege seit Wochen möglich, Termine zu vereinbaren. Bisher ging die Terminvergabe in MV nur telefonisch. Am Mittwoch und Donnerstag sollen sich zunächst Impfberechtige der Priorit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.