Prozesse : Operation aus Gewinnsucht? Rostocker Chirurg vor Gericht

von dpa

12. April 2018, 03:12 Uhr

Wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung muss sich ein Neurochirurg vom heutigem Donnerstag an vor dem Landgericht in Rostock verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54 Jahre alten Arzt vor, eine Patientin vor acht Jahren überflüssigerweise und fehlerhaft an der Halswirbelsäule operiert zu haben. Für den Eingriff habe es keinen medizinischen Grund gegeben. Die Staatsanwaltschaft vermutet hinter Diagnose und Eingriff allein finanzielle Interessen des Arztes. Der Mediziner war im Oktober 2014 bereits wegen Abrechnungsbetrugs und Urkundenfälschung zu vier Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt worden.