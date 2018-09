Landtag : Opposition stellt Bedingung für geplante Verfassungsänderung

von dpa

10. September 2018, 13:51 Uhr

Die geplante Verfassungsänderung zur Einführung von Volksbefragungen in Mecklenburg-Vorpommern hat Unwillen bei der Opposition hervorgerufen. Linke, AfD und BMV kritisierten am Montag übereinstimmend, das Regierungslager könne nach den bisherigen Plänen allein die Themen setzen, über die das Volk dann abstimmen soll. Politiker aller drei Oppositionsfraktionen verlangten, dass die Zustimmung von zwei Drittel der Landtagsabgeordneten nötig sein soll. Weil auch für die Verfassungsänderung eine Zwei-Drittel-Mehrheit benötigt wird, sind SPD und CDU auf Stimmen der Opposition angewiesen. Politiker aller Lager gingen am Montag davon aus, dass der Entwurf für die Verfassungsänderung nach einer ersten Diskussion im Landtag am Mittwoch zunächst für weitere Beratungen in die Ausschüsse verwiesen wird.