Tiere : Orang-Utan-Baby wird getauft: Fünf Jahre Darwineum

Im Rostocker Zoo wird am Freitag das am 24. Juli geborene Orang-Utan-Baby getauft. Es ist geplant, dass Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) und der Chef der Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro, Ralf Zimlich, ein Schild mit dem Namen des jüngsten Tropenhallenbewohners enthüllen. Mit Blick auf die rote Fellfärbung der Orang-Utans haben rothaarige Besucher an diesem Tag freien Eintritt.