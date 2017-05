Musik : Organistin Iveta Apkalna besucht Orgel-Geschenk-Baustelle

Von Hamburg nach Neubrandenburg: Die Titularorganistin der Elbphilharmonie, Iveta Apkalna besucht am Dienstag die Orgel-Baustelle in der Neubrandenburger Konzertkirche. Die lettische Musikerin wird die Eröffnungskonzerte im Juli in Neubrandenburg spielen und will sich über den Einbau und die Intonation des Orgel-Geschenkes informieren. Unternehmer Günther Weber stiftet zwei Millionen Euro für die zwölf Meter hohe und mit 2800 Pfeifen ausgestattete «Königin der Instrumente». Der Einbau hat im Februar begonnen.