Verkehr : Orkan «Xavier»: Feuerwehr vierten Tag im Ausnahmezustand

Die Berliner Feuerwehr hat in den Morgenstunden am Sonntag die Aufräumarbeiten nach Orkan «Xavier» wieder aufgenommen und ist weiterhin im Ausnahmezustand. Zu knapp 3000 Einsätzen seien die Feuerwehrleute wegen des Sturms inzwischen ausgerückt, teilte die Leitstelle mit. Die meisten Sturmschäden könnten sie nur bei Tageslicht beheben. Zu der dreistelligen Zahl an Einsätzen, die noch abzuarbeiten waren, kamen noch immer neue hinzu. Ein Ende des Ausnahmezustands war am Sonntagvormittag nicht absehbar.