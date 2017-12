Brauchtum : Ostprodukte gehen an Weihnachten in die Welt

Der Onlinehändler «Ostprodukte-Versand» aus Tangermünde hat an Weihnachten alle Hände voll zu tun. Vor allem Plüschtiere wie Sandmännchen und Pittiplatsch sowie süße Leckereien, die ursprünglich in der ehemaligen DDR hergestellt wurden, seien als Weihnachtsgeschenke sehr beliebt, sagte eine Unternehmenssprecherin. Ob Sachsen-Anhalt oder Nordrhein-Westfalen - die Artikel sind in allen Teilen Deutschlands gefragt. Selbst aus dem Ausland kommen in der Vorweihnachtszeit etliche Bestellungen ins Haus. Nach Unternehmensangaben können Interessierte aus mehr als 1000 Produkten auswählen. Selbst Tragetaschen aus Dederon oder Kultfilme wie «Die Legende von Paul und Paula» sind erhältlich.