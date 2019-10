EU : Ostsee-Fischer vor «großem Strukturwandel»

Ostseefischer in Mecklenburg-Vorpommern befürchten nach der erneuten Senkung der erlaubten Fangmengen bei Hering und Dorsch gravierende Auswirkungen haben. «Wenn 60 oder 65 Prozent des Umsatzes wegfallen, können die Fischer das nicht kompensieren», sagte der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes der Kutter- und Küstenfischer, Michael Schütt, am Dienstag. «Die Fischerei steht vor einem großen Strukturwandel.»

Avatar_prignitzer von dpa

15. Oktober 2019, 12:11 Uhr

Der Verbraucher dagegen werde die Einschränkung beim Heringsfang kaum spüren, meinte Schütt. «Dafür ist der Ostseebestand zu gering.» Zudem würden die Fischer entlang der Ostsee versuchen, auch mit den geringeren Quoten die Fischerei in den Küstenorten aufrechtzuerhalten, um Touristen und Einheimische sowie Restaurants mit Fisch zu versorgen. Die Fischer versuchten, sich andere Standbeine zu schaffen. Mit der Haupterwerbsfischerei sei irgendwann Schluss, vermutete Schütt.

Die Fischereigenossenschaft in Freest (Vorpommern-Greifswald), deren Geschäftsführer Schütt ist, werde 2020 nur noch 270 Tonnen Hering fischen dürfen. 80 Tonnen könnten direkt vermarktet werden. Bisher haben die 23 Freester Fischer Hering an einen dänischen Verarbeiter verkauft - ein Geschäft, das schon zu DDR-Zeiten bestand. Ob das dänische Unternehmen noch wegen 190 Tonnen nach Freest kommt, ist laut Schütt offen. Von den Fischern der Genossenschaft wollen fünf in diesem Jahr aufhören.