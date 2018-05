Notfälle : Ostsee-Küste: Wasserwacht rüstet sich für Badesaison

Mit steigenden Temperaturen kommt auch die Badesaison in Fahrt. DRK-Wasserwacht und DLRG haben die ersten Wachtürme in Ostsee-Bädern besetzt. Die Rettungsorganisationen bedienen sich bei ihrer Arbeit für die Badesicherheit auch neuer Helfer.

08. Mai 2018

Schwerin (dpa/mv) – Die DRK-Wasserwacht will auch in diesem Sommer an den Stränden Mecklenburg-Vorpommerns für die Sicherheit der Badegäste sorgen und stellt ihr Konzept dafür am Dienstag in Schwerin vor. Schon seit Anfang Mai hat sie in einigen Ostsee-Bädern die Rettungstürme besetzt. Der Ansturm der Badegäste steht aber noch bevor.

Im Vorjahr hatte die Wasserwacht in Heringsdorf auf Usedom den Einsatz von Drohnen erprobt, die im Notfall rasch Schwimmhilfen zu Badegästen in Not bringen können. Nach Auswertung der Saison sollte entschieden werden, ob der Einsatz der fliegenden Helfer auch auf andere vielbesuchte Strände ausgedehnt wird.

Zusammen mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) sichert die DRK-Wasserwacht in den Sommermonaten ein engmaschiges Rettungsnetz an der Ostsee und sorgt auch für die Bewachung offizieller Badestellen an zahlreichen Binnenseen. Die Wasserwacht stellt rund 1300, die DLRG etwa 1500 Rettungsschwimmer. Die Wachdienste werden in den Ferienmonaten meist von Studenten und Schülern übernommen, die zuvor eine spezielle Ausbildung absolviert haben.

Doch trotz aufmerksamer Beobachtung des Strandgeschehens und guter Vorbereitung der Rettungsschwimmer kommt es immer wieder zu tödlichen Badeunfällen. Laut Wasserschutzpolizei kamen im vergangenen Jahr elf Menschen beim Baden ums Leben. Neben akuten Krankheiten gelten Leichtsinn, Selbstüberschätzung und die Missachtung von Warnhinweisen als Hauptgründe für folgenschwere Unglücke.