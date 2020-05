Fußball : Ostseestadion für virtuelles Geisterspiel ausverkauft

Das Ostseestadion von Fußball-Drittligist Hansa Rostock ist ausverkauft - zumindest für ein virtuelles Heimspiel. Dies hatte der Verein ausgerufen, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie abzumildern. Rund drei Wochen nach Start der Aktion seien alle virtuellen 29 000 Tickets vergriffen, teilte Hansa am Mittwoch mit. Die Karten der Aktion «Rette dich, wer kann» wurden zu einem Preis von je fünf Euro verkauft.

14. Mai 2020, 19:28 Uhr

Der Verein bedankte sich bei seinen Anhängern für die Unterstützung in der wirtschaftlich schwierigen Phase. Zudem hätten etwa die Hamsterkäufe im Fanshop gezeigt, wie stark der Zusammenhalt zwischen Fans und Verein sei.

Nach Vereinsangaben wird Investor Rolf Elgeti für jede Karte die gleiche Summe dazugeben, so dass der Ertrag aus der Aktion am Ende verdoppelt wird. Damit sind Hansa etwa 290 000 Euro Hilfe sicher. Der in Potsdam lebende gebürtige Mecklenburger hatte Hansa 2015 mit dem Kauf der Stadionkredite vor der Insolvenz bewahrt.

Mitte März war die Saison wegen der Corona-Pandemie unterbrochen worden. Der DFB hatte Anfang der Woche einen Neustart der 3. Liga beschlossen. Dieser soll frühestens am 26./27. Mai stattfinden. Hansa steht nach 27 Spieltagen auf dem achten Tabellenplatz und hat nur wenige Punkte Rückstand zu den Aufstiegsrängen.