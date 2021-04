Prozesse : OVG kippt Ausgangssperren: Ab Samstag wieder in Kraft

Ein Gericht hat die Ausgangssperre in Mecklenburg-Vorpommern gekippt. Allerdings nur die Landesregelung. Schon ab Samstag greift die Bundes-Notbremse, die ebenfalls Ausgangssperren vorsieht.

Greifswald | Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Greifswald hat die in der Corona-Landesverordnung verankerte Ausgangssperre für Regionen mit hohen Corona-Inzidenzen gekippt. Es bewertete sie als unverhältnismäßigen und schwerwiegenden Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hieß. Schon ab Samstag greift allerdings die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.