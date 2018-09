Soziales : Paritätischer: Teilhabepaket erreicht nur wenige Kinder

Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für Kinder aus ökonomisch schwächeren Familien kommt laut des Paritätischen bei nicht mal einem Drittel der Berechtigten an. Von den gut 19 300 berechtigten Kindern zwischen 6 und 14 Jahren, deren Eltern Hartz-IV beziehen, würden nur 6000 und damit etwas weniger als ein Drittel die Leistungen auch erhalten, teilte der Paritätische am Dienstag mit.

von dpa

18. September 2018, 17:47 Uhr

Mit dem 2011 eingeführten BuT bekommen Kinder zehn Euro im Monat, um etwa Freizeitangebote in Sportvereinen oder Musikunterricht wahrnehmen zu können. Doch die Leistungen seien unzureichend und für echte Teilhabe nicht geeignet, kritisiert der Vorsitzende des Paritätischen, Friedrich Wilhelm Bluschke: «Sie sorgen nicht für Bildungsgerechtigkeit und sind schon gar nicht geeignet, Kinderarmut zu bekämpfen.» Die Hürden zur Beantragung seien außerdem zu hoch, betonten Kritiker stets.

Allerdings liegt die Bezugsquote mit rund 30 Prozent laut der Untersuchung doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt mit 15 Prozent. «Auch wenn wir in MV damit deutlich über dem Bundesschnitt liegen, belegen die Ergebnisse der Studie einen Reformbedarf», sagte Bluschke. Notwendig sei die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Angebote der Jugendarbeit und die Einführung einer existenzsichernden Kindergrundsicherung.

Das BuT war 2011 nach einem Bundesverfassungsgerichtsurteil eingeführt worden, in dem das Gericht festgestellt hatte, dass soziale Teilhabe mit den Hartz-IV-Sätzen nicht möglich sei. MV gab im Jahr 2017 laut Sozialministerium 17,2 Millionen Euro für das BuT aus.