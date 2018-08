Parteien : Partei Bürger für Mecklenburg-Vorpommern: Wahljahr 2019

Die erst zu Jahresbeginn gegründete Partei Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV) will ihre bislang nur im Landtag gezeigten Politikansätze auch auf die kommunale Ebene übertragen. Alle parlamentarischen Initiativen hätten zum Ziel, dass Politik wieder stärker auf die Menschen im Land und auf ihre Bedürfnisse eingehe. «Diesen Kurs wird natürlich auch die wachsende BMV-Partei, die hinter der Fraktion steht, in den kommenden Wahlkämpfen verfolgen», kündigte BMV-Fraktionschef und Parteivize Bernhard Wildt in Schwerin an. Damit machte er deutlich, dass die Partei sowohl zu den Kommunal- als auch zu den Europawahlen im Mai 2019 antreten will. Wie viele Mitglieder die regionale AfD-Abspaltung, die sich nach eigenen Angaben politisch der bayerischen CSU eng verwandt fühlt, inzwischen hat, teilte Wildt nicht mit.

von dpa

25. August 2018, 13:13 Uhr

Mitte Januar hatten etwa 20 Personen in Hanshagen bei Greifswald die Partei Bürger für Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Vorausgegangen war die Trennung vier früherer AfD-Politiker von Partei und Landtagsfraktion. Auch das Gros der BMV-Gründungsmitglieder hatte eine politische Vergangenheit in der AfD, wandte sich laut Parteispitze aber wegen mangelnder Distanzierung von Gewalt und Fremdenhass von der AfD ab. Nach Angaben Wildts versteht sich BMV als Dienstleister für die Bürger, die von der Regierungspolitik vielfach enttäuscht seien. «Wir haben das Klima im Landtag deutlich belebt und sind stolz darauf, im vergangenen Parlamentsjahr pro Kopf die meisten parlamentarischen Initiativen gestartet zu haben», erklärte Wildt.