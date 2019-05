Kommunen : Parteiloser Amtsleiter siegt bei Bürgermeisterwahl

Die größte deutsche Stadt am Stettiner Haff - das Seebad Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) - hat einen parteilosen Bürgermeister. Wie die Wahlleitung am Montag mitteilte, hat der bisherige Bauamtsleiter Jürgen Kliewe (57) die Wahl am Sonntag gegen zwei Konkurrenten mit rund 60 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang gewonnen. Zweiter wurde mit knapp 28 Prozent der Stimmen der Einzelbewerber und Unternehmer Andre Klink.

von dpa

27. Mai 2019, 07:46 Uhr

Die Wahl war nötig, weil der bisherige Amtsinhaber Gerd Walther nach monatelangem Streit 2018 von den Stadtvertretern parteiübergreifend vorzeitig abberufen worden war. Kliewe hatte in der Zeit die Stadtverwaltung bereits übergangsweise geleitet. Der neue Bürgermeister wurde unter anderem von der CDU unterstützt, die am Sonntag bei der Wahl zur Stadtvertretung mit 39 Prozent auch eine deutliche Mehrheit holte. Die Linke bekam 18 Prozent, die SPD 16,2 Prozent und das Bündnis für Ueckermünde 15,8 Prozent.

Ueckermünde hat knapp 10 000 Einwohner, gilt mit seinem Hafen und dem Zugang über das riesige Haff zur Ostsee als Tourismusmagnet im Hinterland der Insel Usedom.