Parteien : Parteitag von SPD und CDU: Wahlprogramme werden beschlossen

Die beiden Regierungsparteien SPD und CDU kommen am (heutigen) Freitag zu Landesparteitagen zusammen.

Wismar | Die SPD will in Wismar zunächst ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl am 26. September mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig auf Platz eins beschließen und anschließend über das Wahlprogramm diskutieren. Beschlossen werden soll es am Samstag. Kernstück ist ein 50 Millionen Euro umfassendes Sozialpaket vor allem für Familien und Senioren. So sol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.