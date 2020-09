Notfälle : Passantin rettet hilflosen Angler auf der Müritz

Eine aufmerksame Passantin hat einen seit mehr als 24 Stunden vermissten Urlauber auf der Müritz vor Schlimmerem bewahrt. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte, war der 55-Jährige am Mittwochmorgen auf einem Campingplatz in Waren an der Müritz zum Angeln aufgebrochen. Da der Mann aus Hessen mit seinem Schlauchboot samt E-Motor nicht zurückkam, meldeten Angehörige ihn als vermisst. Schon am Mittwoch suchte ihn ein Großaufgebot, allerdings erfolglos.

Avatar_prignitzer von dpa

17. September 2020, 18:28 Uhr