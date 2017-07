Hochschulen : Patientendaten für Forschung: Greifswald nutzt neues System

Mit einem neuartigen digitalen Datensystem am Universitätsklinikum Greifswald sollen Informationen zur Patientenbehandlung gleichzeitig der Forschung verfügbar gemacht werden. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) gab am Mittwoch den Startschuss für die Pilotphase des Projektes. «Forschung und Krankenversorgung vernetzen sich und arbeiten noch besser zusammen», benannte Hesse die Vorteile des Systems. Sie sei überzeugt, dass andere Universitätsklinika auf dieses innovative, exzellente Projekt in Vorpommern blicken und den Verlauf mit Interesse verfolgen werden.