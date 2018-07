Bau : Pegel: Ende 2018 soll A20-Behelfsbrücke fertig sein

Bei der Besichtigung der Großbaustelle beim ehemaligen Loch in der Autobahn 20 bei Tribsees hat Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) die Einhaltung des Zeitplans betont. Bis zum Spätherbst solle die 800 Meter lange Behelfsbrücke fertig sein, damit der Verkehr dort wieder einspurig rollen könne, sagte Pegel am Dienstag. Dabei wurde in der Gluthitze eine Art kleines Richtfest gefeiert. Der 100. von insgesamt 305 Bohrpfähle wurde in den Boden getrieben.

von dpa

31. Juli 2018, 15:47 Uhr

Pegel zeigte sich mit diesem Zwischenschritt rund sechs Wochen nach Beginn der Arbeit zufrieden. «Am Ende bleibt aber bis zum letzten Pfeiler alles spannend.» Grund dafür ist der Abschnitt, bei dem im Herbst 2017 das berühmte Loch entstanden war. Auch dieser Bereich mit dem losen Untergrund müsse so gerichtet werden, dass die 140 Tonnen schweren Bohrgeräte gefahrlos arbeiten können.