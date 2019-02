Energie : Pegel: Gaspipeline Nord Stream 2 kein politischer Spielball

Unmittelbar vor der für Freitagnachmittag in Brüssel geplanten Abstimmung über die Änderung der EU-Gas-Richtlinie hat Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel (SPD) vor künstlichen Hürden für das Gasleitungs-Projekt Nord Stream 2 gewarnt. Es sei unverantwortlich, ein Infrastrukturprojekt der europäischen Energiewirtschaft zum politischen Spielball zu machen, sagte Pegel in Schwerin. Der Bau der Pipeline sei in einem rechtsstaatlichen Verfahren genehmigt worden.

von dpa

08. Februar 2019, 05:45 Uhr

Deshalb gehe er davon aus, dass es weiterhin umgesetzt wird. Die überraschend auch von Frankreich unterstützte neue Gas-Richtlinie würde den Angaben zufolge der EU-Kommission ermöglichen, das Pipeline-Projekt deutlich strenger zu regulieren und damit dessen Wirtschaftlichkeit erheblich zu mindern. Neben Pegel verteidigten weitere Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern die Fertigstellung der Gaspipeline Nord Stream 2, durch die von Ende 2019 an Erdgas von Russland nach Deutschland strömen soll.