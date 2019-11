Energie : Pegel sieht 1000-Meter-Abstand für Windräder gelassen

Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel (SPD) sieht die vom Bundeswirtschaftsministerium geplante bundesweit einheitliche Abstandsregelung von 1000 Metern für Windräder zu Wohnsiedlungen gelassen. «In Mecklenburg-Vorpommern werden bereits seit vielen Jahren bei der Ausweisung von Windeignungsgebieten 1000 Meter Abstand zu im Zusammenhang bebauten Wohnsiedlungen eingehalten», erklärte Pegel am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Deshalb würde eine solche Regelung nach unserer Einschätzung bei uns im Land nichts grundsätzlich ändern.»

18. November 2019, 10:50 Uhr

Die Umweltminister der Länder - darunter auch Till Backhaus (SPD) - hatten dagegen auf ihrer Konferenz in Hamburg vergangene Woche eine bundesweite Vorgabe zum Mindestabstand beim Bau von Windkraftanlagen einstimmig abgelehnt. Vor einer abschließenden Einschätzung der geplanten Regelung will Pegel die endgültige Fassung des Bundes abwarten. «In den Details scheint es noch differenzierte Lösungsvorschläge der verschiedenen Bundesministerien zu geben.» Für eine seriöse Bewertung der Einflüsse auf das Land sei ein geeinter Entwurf des Bundes nötig. Laut Bundeswirtschaftsministerium sollen bereits fünf nebeneinander stehende Häuser als Wohnsiedlung gelten.

In anderen Bundesländern ist die Kritik an den Plänen von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hingegen groß. So erklärte Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) am Wochenende: «Für Niedersachsen werden wir die 1000 Meter Abstand nicht annehmen und von den Ausstiegsmöglichkeiten Gebrauch machen.» Auch Energie- und Wirtschaftsverbände sowie der DGB sehen den geplanten Mindestabstand kritisch.

Der Ausbau der Windkraft an Land ist in diesem Jahr fast zum Erliegen gekommen. Hauptgründe sind lange Genehmigungsverfahren, zu wenig ausgewiesene Flächen und viele Klagen. Vor Ort gibt es viele Bürgerinitiativen gegen Windräder. Neue Windräder sind inzwischen mehr als 200 Meter hoch.