Energie : Pegel sieht Gas-Einigung in EU als wichtiges Signal

Der Streit um den Bau der Erdgasleitung Nord Stream 2, die in Lubmin bei Greifswald deutschen Boden erreicht, droht zu eskalieren. In der EU zeichnet sich eine Mehrheit dafür ab, das Projekt stärker an die Leine zu legen. In Mecklenburg-Vorpommern trifft das auf Kritik.

08. Februar 2019, 15:29 Uhr

Die Einigung im Streit über die Gas-Richtlinie der Europäischen Union wertet Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel (SPD) als wichtiges Signal. «Der angekündigte Kompromiss zeigt, dass die EU auch in schwierigen Fragen handlungsfähig ist», sagte Pegel am Freitag in Schwerin. Vertreter der EU-Staaten hatten sich zuvor in Brüssel auf einen Kompromiss verständigt, der zu strengeren Auflagen für die umstrittene Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 über Änderungen an der EU-Gasrichtlinie führen soll. Zugleich soll aber sichergestellt werden, dass das Milliarden-Projekt dadurch nicht bedroht wird. «Wichtig ist, dass das Projekt nicht wirtschaftlich erdrosselt wird», sagte Pegel. Die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline, durch die von Ende 2019 an russisches Gas nach Deutschland strömen soll, sei wichtig für die gesicherte Gasversorgung in Europa.