Strafvollzug : Pfarrer aus NRW wird Seelsorger in Jugendhaftanstalt

Im einzigen Jugendgefängnis Mecklenburg-Vorpommerns in Neustrelitz kümmert sich nun auch wieder ein katholischer Geistlicher um Insassen. Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) begleitete Pfarrer Christoph Janßen am Montag bei dessen erstem Arbeitstag in der Jugendanstalt, in der derzeit rund 200 junge Straftäter einsitzen. «Seelsorge kann ein wichtiger Meilenstein für Gefangene auf dem Weg der Resozialisierung sein», erklärte Hoffmeister.

Avatar_prignitzer von dpa

02. März 2020, 13:34 Uhr

Janßen ist 58 Jahre alt, stammt aus Nordrhein-Westfalen, hat seinen Sitz wie sein Vorgänger - Franziskanerbruder Gabriel Zörnig - in Waren an der Müritz und ist beim Erzbistum Hamburg angestellt. Diese Stelle des Gefängnisseelsorgers war rund eineinhalb Jahre unbesetzt.

Janßen wird in Neustrelitz vom evangelischen Pastor Matthias Vogel unterstützt. Die katholische Kirche und die evangelische Nordkirche stellen acht Seelsorger im Justizvollzug in Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung, darunter drei Frauen. Sie führen den Angaben zufolge pro Jahr im Vollzug rund 10 000 vertrauensvolle Gespräche mit Gefangenen, deren Angehörigen, aber auch mit Bediensteten.

Die JVA hat auch Bildungsangebote: So können Häftlinge Schulabschlüsse nachholen oder eine Berufsausbildung absolvieren. Eine Tierfarm soll bei der Resozialisierung helfen.