Schwanheide : Pferd klemmt im Gleis: Strecke Hamburg - Berlin gesperrt

Ein Pferd hat am Donnerstagnachmittag eine Sperrung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin verursacht. Wie die Polizei am Freitag berichtete, konnte sich das Tier in Schwanheide (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aus einer Koppel befreien und in Richtung der Bahngleise laufen. Dort blieb das Pferd jedoch in einer Weiche stecken. Ein IC kam noch rechtzeitig vor dem eingeklemmten Tier zum Stehen. Die Polizei sperrte die Strecke für eine knappe Stunde, bis das Pferd aus seiner misslichen Lage befreit war. Sieben Zügen hatte teils erhebliche Verspätungen. Nach Angaben der Besitzerin zog sich das Pferd Verletzungen am Bein zu und wurde in eine Tierklinik gebracht.

Polizeimeldung vom 09.06.16

von dpa

erstellt am 09.Jun.2017 | 12:09 Uhr