Pferdesport : Pferdefestival Redefin soll nach Coronapause Comeback geben

Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr feiert das Pferdefestival Redefin 2021 sein Comeback.

Redefin | Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, soll das internationale Reitturnier vom 7. bis 9. Mai 2021 auf dem Landgestüt in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden. Nach dem Auftakt Ende April in Hagen im Landkreis Osnabrück ist das Turnier in Redefin als zweite Station der internationalen Riders Tour vorgesehen, die coronabedingt im Vorjahr ebenfalls au...

