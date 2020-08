Umwelt : Phosphor aus kommunalen Kläranlagen soll weniger werden

Mecklenburg-Vorpommerns kommunale Kläranlagen werden im Kampf gegen Phosphor in den Gewässern aufgerüstet. In den Jahren 2018 und 2019 sei auf acht Kläranlagen eine Phosphor-Elimination in Betrieb genommen worden, teilte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin mit. Vier Kläranlagen seien stillgelegt worden, deren Abwasser nun zu Anlagen mit einer Phosphor-Elimination umgeleitet werde.

Avatar_prignitzer von dpa

25. August 2020, 17:47 Uhr