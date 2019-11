Buntes : Pinkelpause kostet Fahrer Führerschein

Eine Pinkelpause auf der Standspur der Autobahn hat einen betrunkenen Autofahrer den Führerschein gekostet. Polizisten sahen den Wagen des 44-Jährigen am Mittwochmorgen auf der Standspur der Autobahn 20 bei Neukloster (Nordwestmecklenburg), wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die Beamten sicherten das Fahrzeug und bemerkten Alkoholgeruch bei dem Fahrer aus Bremen. Dieser gab an, er habe ganz nötig gemusst. Ein Atemalkoholtest ergab 1,8 Promille.

Avatar_prignitzer von dpa

21. November 2019, 07:31 Uhr

Der Mann wurde für eine Blutprobe in eine Klinik mitgenommen. Das Auto wurde an der nächsten Ausfahrt Richtung Rostock abgestellt. Diese liegt etwa 15 Kilometer weiter. «Standstreifen sollte man nur im Pannenfall nutzen», sagte der Polizeisprecher.