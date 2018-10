Prozesse : Plädoyers im Dopingmittel-Betrugsprozess erwartet

von dpa

26. Oktober 2018, 00:34 Uhr

Im Prozess gegen zwei Frauen wegen Betruges mit gefälschten Arzneimittel-Rezepten werden am Landgericht Schwerin am Freitag die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft einer 31 Jahre alten ehemaligen Arzthelferin und einer 32 Jahre alten früheren Mitarbeiterin einer Schweriner Apotheke vor, sich zwischen 2012 und 2013 mit gefälschten Rezepten Medikamente besorgt und sie in der Bodybuilder-Szene für Dopingzwecke schwarz verkauft zu haben. Den Krankenkassen soll daraus ein Schaden von 370 000 Euro entstanden sein. Die Apothekenhelferin hatte ein Geständnis abgelegt, die Arzthelferin eine Tatbeteiligung bestritten.