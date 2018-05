Prozesse : Plädoyers im Prozess um folgenschweren Messerangriff

von dpa

03. Mai 2018, 02:18 Uhr

Im Prozess um einen folgenschweren Messerangriff werden am heutigen Donnerstag am Landgericht in Schwerin die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Angeklagt ist ein 22 Jahre alter Syrer, der einem 24-jährigen Landsmann Ende Oktober 2017 in Schwerin acht lebensgefährdende Stiche versetzt haben soll. Der Vorwurf lautet auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Der Angeklagte behauptete während des Prozesses, er sei selbst angegriffen worden, habe dem Angreifer das Messer entwendet und sich damit zur Wehr gesetzt. Das Urteil wird voraussichtlich am Freitag verkündet.