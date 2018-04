Prozesse : Plädoyers im Prozess um versuchten Totschlag erwartet

von dpa

10. April 2018, 07:17 Uhr

Im Prozess um einen versuchten Totschlag in Crivitz (Landkreis Parchim-Ludwigslust) vom Februar 2009 werden am Landgericht Schwerin am Dienstag die Plädoyers erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 31 Jahre alten, heute in Hannover lebenden Mann vor, in seiner früheren Heimatstadt Crivitz bei einer nächtlichen Auseinandersetzung vor einer Gaststätte einen damals 42 Jahre alten Puppenspieler mit einer Metallstange schwer verletzt zu haben. Während des Prozesses hatte der Angeklagte einen Faustschlag eingeräumt. Danach sei er von Bekannten des Schaustellers selbst derart verprügelt worden, dass er sich an Weiteres nicht erinnern könne. Dem Streit seien, so behauptete der Angeklagte, sexuelle Beleidigungen gegenüber seiner damaligen Freundin vorausgegangen.