Prozesse : Plädoyers in Prozess um Vergewaltigung erwartet

Im Prozess gegen einen 38 Jahre alten Mann wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung werden am Landgericht Schwerin heute die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im September 2019 in Wismar eine 49 Jahre alte Bekannte unter einem Vorwand in seine Wohnung gelockt und sie dort missbraucht zu haben. Demnach drohte er ihr dabei mit einem Messer und verletzte sie leicht. Die Geschädigte erstattete noch am selben Tag Anzeige, nachdem ihr von Betreuern aus der Asylbewerberunterkunft, in der sie damals lebte, dazu geraten worden war.

22. April 2020, 01:45 Uhr

Während des Prozesses schwieg der Angeklagte bislang. In einer Vernehmung bei der Polizei hatte er kurz nach seiner Festnahme ausgesagt, es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt. Da das mutmaßliche Opfer vor Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit als Zeugin vernommen wurde, werden laut Strafprozessordnung auch die Plädoyers hinter verschlossenen Türen gehalten. Das Urteil soll am Freitag verkündet werden.