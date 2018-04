Kriminalität : Plädoyers und Urteil in Missbrauchsprozess erwartet

von dpa

25. April 2018, 06:55 Uhr

Im Prozess gegen einen 41 Jahre alten Mann aus Boizenburg wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs wird am heutigen Mittwoch (09.30 Uhr) am Landgericht Schwerin das Urteil erwartet. Zuvor werden Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers halten. Laut Anklage soll sich der Mann im Dezember 2017 in seiner Wohnung mehrfach an der acht Jahre alte Tochter einer Bekannten vergangen haben. Die Mutter hatte ihn den Angaben zufolge gebeten, das Mädchen sicherheitshalber von der Schule abzuholen. Als Grund wurden Gerüchte in den sozialen Medien genannt, zwei Männer seien in der Gegend in einem schwarzen Transporter unterwegs, um «Kinder wegzuschnappen». Um die Privatsphäre des Opfers zu schützen, wurde die Öffentlichkeit weitgehend von der Verhandlung ausgeschlossen. Laut Gericht hatte der Angeklagte während der Ermittlungen bei der Polizei ein Geständnis abgelegt.