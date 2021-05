Hochschulen : Pläne für Rückkehr zur Präsenzlehre an Hochschulen in MV

Nach drei Online-Semestern können die Studierenden in Mecklenburg-Vorpommern auf eine Rückkehr zur Präsenzlehre hoffen.

Schwerin | Nächste Woche werde über Öffnungsschritte beraten, kündigte Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) am Donnerstag in Schwerin an. „Wir werden dort eine Perspektive eröffnen können.“ Die Corona-Infektionszahlen sind in Mecklenburg-Vorpommern zuletzt stark gefallen. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch erstmals seit Anfang Dezember ...

