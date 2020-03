Buntes : Platt-Freunde suchen das schönste Plattdeutsch-Wort 2020

Die Plattdeutsch-Freunde im Nordosten Deutschlands suchen «weltwied» (weltweit) das «schönste plattdeutsche Wort» für 2020. Vorschläge in den drei Kategorien sollten bis 24. Mai beim Fritz-Reuter-Literaturmuseum Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) oder beim Heimatverband des Landes eingehen, teilten beide Institutionen am Dienstag mit. Neben dem «schönsten plattdütschen Wurt» werden der «beste Utdruck» (beste Ausdruck) und die «leiwste Redensort» (liebste Redensart) gekürt. Der beste Ausdruck muss eine Neuschöpfung sein.

Avatar_prignitzer von dpa

17. März 2020, 12:42 Uhr

«Die Pflege des Niederdeutschen geht weiter und sie rückt derzeit in den privaten Kreis», sagte Museumsleiter Marco Zabel. Im Vorjahr gewann «utklamüsern», was für «herausfinden, auskundschaften oder forschen» steht. Davor war - ganz praktisch - «Ankiekbook» für Facebook das Wort des Jahres 2018. Über die Vorschläge soll eine Jury aus Vertretern des Heimatverbandes MV, des Reuter-Literaturmuseums und des Vereins Klönsnack entscheiden. Verkündet werden die Sieger am 21. Juni in Stavenhagen bei den Reuter-Festspielen.

Der Wettbewerb stößt seit Jahren auf reges Interesse bei Freunden des Niederdeutschen: Geehrt wurden auch Wörter wie «Ackerschnacker» (Handy), «Bankenmalür» (Finanzkrise), «Lämmerhüppen» (Diskothek) oder «Büdelflieger» (Motorschirmflieger).