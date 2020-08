Theater : Plattdeutsche «Lockerungsübung»: Spielzeitstart am Theater

Nach mehrmonatiger Zwangspause ist das Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin am Donnerstag in die neue Spielzeit gestartet. Unter dem beziehungsreichen Titel «Geiht wedder los!» präsentierte die niederdeutsche Fritz-Reuter-Bühne zum Auftakt ein «plattdeutsches Lockerungsprogramm» mit viel Musik. Das gut einstündige Programm umfasst kurze Stücke aus dem Repertoire der vorigen Spielzeit und auch länger nicht mehr aufgeführte Anekdoten.

20. August 2020, 19:07 Uhr