Unfälle : Plötzliches Wendemanöver löst Unfall aus

von dpa

28. August 2018, 20:59 Uhr

Ein 19-Jähriger hat in Neustrelitz mit einem plötzlichen Wendemanöver auf einer Bundesstraße einen Unfall ausgelöst. Der Mann habe seinen Wagen am Dienstag zunächst auf der Fahrbahn zum Stehen gebracht und dann - ohne auf den Gegenverkehr zu achten - unvermittelt in die Mitte der Fahrbahn gelenkt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer eines Transporters konnte nicht mehr bremsen und fuhr frontal in die Seite des Autos des 19-Jährigen, ein weiterer Wagen kollidierte im Anschluss mit dem Transporter. Der 19-Jährige und eine Beifahrerin aus dem dritten Fahrzeug kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, der Sachschaden betrug rund 18 000 Euro.