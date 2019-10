Volleyball : Pokalsieger SSC Schwerin startet in die Saison: Hanke fehlt

Volleyball-Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin startet in die neue Bundesliga-Saison. Das Team von Trainer Felix Koslowski erwartet am Donnerstag (17.10 Uhr/Sport1) zum Bundesliga-Auftakt die Ladies in Black aus Aachen. Die Palmberg-Arena wird mit fast 2000 Zuschauern prall gefüllt sein und ein starker Rückhalt für die Gastgeberinnen werden, die den 13. deutschen Meistertitel als Saisonziel ausgegeben haben.

Avatar_prignitzer von dpa

03. Oktober 2019, 01:35 Uhr

Die Schwerinerinnen müssen allerdings ihre erfahrenste Spielerin, Denise Hanke, ersetzen. Die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft ist nach einer Verletzung noch nicht wieder hundertprozentig fit. Hankes Rolle auf der Zuspielerin-Position übernimmt die niederländische Auswahlspielerin Britt Bongaerts.