Volleyball : Pokalsieger SSC Schwerin verpatzt Saisonauftakt gegen Aachen

Volleyball-Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin hat den Saisonauftakt verpatzt. Das Team von Trainer Felix Koslowski unterlag am Donnerstagabend am ersten Spieltag der Bundesliga-Hauptrunde den Ladies in Black Aachen mit 2:3 (25:27, 21:25, 25:20, 25:17, 17:19). Vor rund 1800 Zuschauern in der prall gefüllten heimischen Palmberg-Arena fiel die Entscheidung im Tiebreak. Die anderen Begegnungen des ersten Spieltags werden erst am Samstag ausgetragen.

Avatar_prignitzer von dpa

03. Oktober 2019, 20:01 Uhr

Ohne ihre erfahrenste Spielerin Denise Hanke, die nach einer bei der EM erlittenen Oberschenkelverletzung noch nicht hundertprozentig fit ist, fanden die Gastgeberinnen nicht ins Spiel. Die wegen der EM verkürzte Saisonvorbereitung war dem Team von Koslowski, der in Personalunion auch Bundestrainer ist, deutlich anzumerken.

Im ersten Satz glichen die Mecklenburgerinnen zwar einen 12:17-Rückstand aus und wehrten vier Satzbälle ab. Der fünfte aber saß nach einer halben Stunde Spielzeit aus Sicht der Gäste. Im zweiten Abschnitt wurde eine zwischenzeitliche Vier-Punkte-Führung noch aus der Hand gegeben. Der Rekordmeister leistete sich zu viele Fehler und vergab im Tiebreak einige Matchbälle.

Am zweiten Spieltag gastiert der SSC am 12. Oktober beim VfB Suhl. Erster Höhepunkt der Saison ist am 20. Oktober der Supercup in Hannover gegen Meister Allianz MTV Stuttgart.