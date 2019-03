Parteien : Polit-Aschermittwoch in Demmin: Applaus für CDU-Chefin

Mit Blasmusik und Beifall für die neue CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat im vorpommerschen Demmin der politische Aschermittwoch der Christdemokraten begonnen. Die Veranstaltung steht traditionell unter dem Motto «Zeit für deutliche Worte». Diese erwarten Parteifreunde und Gäste vor allem von Kramp-Karrenbauer, die vor rund einer Woche mit einem umstrittenen Karnevalswitz über intersexuelle Menschen für Aufregung und Widerspruch sorgte.

von dpa

06. März 2019, 17:34 Uhr

Vor der CDU-Bundeschefin wollte der Landesvorsitzende Vincent Kokert eine Rede zum bevorstehenden Europa- und Kommunalwahlkampf halten. Mit gut 800 Gästen war die umgebaute Tennishalle in Demin diesmal allerdings nicht so gut besucht wie in den Vorjahren. Einige Gäste in Demmin bedauerten, dass nicht wie in den Vorjahren fast immer Bundeskanzlerin Angela Merkel die Hauptrede hält.