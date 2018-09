Bundesregierung : Politiker würdigen Aufbauleistungen und benennen Defizite

In Berlin wurde der Jahresberichts zur «Deutsche Einheit» vorgestellt. Zudem nahm die Kommission «Gleichwertige Lebensverhältnisse» ihre Arbeit auf, die sich künftig um strukturschwache Regionen in Ost und West kümmern will.

von dpa

26. September 2018

Politiker von SPD und CDU aus Mecklenburg-Vorpommern haben einen differenzierten Blick auf die Entwicklungen in Ostdeutschland gefordert. Sie würdigten anlässlich des Jahresberichts «Deutsche Einheit», der am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde, die Aufbauleistungen seit 1990, räumte aber den Fortbestand struktureller Defizite ein.

Am Abend kam in der Bundeshauptstadt erstmals die Kommission «Gleichwertige Lebensverhältnisse» von Bund, Ländern und Kommunen zusammengekommen. Dem von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geleiteten Gremium gehört auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an. «Das Ziel der Kommission ist klar: Wir wollen, dass sich alle Regionen in Deutschland gut entwickeln. Wir halten am Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse fest», betonte Schwesig und forderte besonderes Augenmerk auf strukturschwache ländliche Regionen. Extrahilfen müsse es nach dem Auslaufen des Solidarpakts II Ende 2019 für solche Gebiete in Ost und West geben.

CDU-Landes- und Fraktionschef Vincent Kokert warnte davor, den deutschen Osten in seiner Gesamtheit zum Krisengebiet zu erklären und sich abschätzig über die Menschen zu äußern. «Die Lebenswirklichkeit im Osten ist geprägt von großem Fleiß und Stolz auf das Geleistete. Zudem bietet der Osten gute und flächendeckende Betreuungsangebote für Kinder. Das gilt es anzuerkennen», sagte Kokert. Die Arbeitslosenquote unterscheide sich zum Westen längst nicht mehr so wie noch Mitte der 1990er Jahre. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass im Osten kaum Großkonzerne und nur wenige Bundesbehörden ihren Sitz hätten und im Durchschnitt niedrigere Gehälter gezahlt würden. «Im Osten bleibt viel zu tun, das Land schlecht zu reden, hilft uns aber nicht weiter», betonte Kokert.

Der Wismarer SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge sieht im jüngsten Bericht zum Stand der Deutschen Einheit einen Beleg dafür, dass sich Wirtschaft, Finanzen und Infrastruktur in den neuen Bundesländern seit 1990 gut entwickelt haben. «Die nackten Zahlen zeigen, dass die Lebensverhältnisse sich im Osten verbessern und sich weiter an die Zahlen der alten Bundesländer angleichen. Das ist der Verdienst der vielen Menschen in und aus Ostdeutschland, die hart für den Aufbau gearbeitet haben und dabei auch Entbehrungen auf sich nehmen mussten», erklärte Junge. Auch er verwies auf die Strukturschwäche in Ostdeutschland. Die Folgen seien geringeres Steueraufkommen, kleinere Einkommen und Vermögen. Die wahrnehmbare Unzufriedenheit resultiere vor allem aber daraus, dass die Menschen schon lange auf spezifisch ostdeutsche Probleme hinwiesen, auf zufriedenstellenden Lösungen jedoch noch warteten.

«Viele Menschen im Osten sehen sich als Bürger zweiter Klasse, als abgehängt», stellte der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Wirtschafts-Staatssekretär Christian Hirte (CDU), bei der Vorlage des Berichts fest. Die Politik müsse mehr zuhören und den Dialog mit den Bürgern suchen, forderte er.