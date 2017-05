Regierung : Politikwissenschaftler erwartet Neustart der Koalition

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Der geplante Wechsel im Ministerpräsidentenamt könnte nach Einschätzung des Rostocker Politikwissenschaftlers Martin Koschkar zu einem Neustart für die rot-schwarze Koalition führen. Es sei vorstellbar, dass das soziale, eher links orientierte Profil von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) das Signal zu einem Politikwechsel in Schwerin ist, sagte Koschkar am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Es sei deshalb auch zu erwarten, dass künftig eher Avancen der Linkspartei an die Sozialdemokraten erfolgten. Spannend werde auch sein, wie sich der Wechsel an der Koalitionsspitze auswirken wird, sagte Koschkar. Erwin Sellering sei eine feste Stütze der großen Koalition gewesen und habe einen großen Anteil daran, dass die Arbeit zumindest nach außen hin weitgehend völlig geräuschlos funktionierte.

