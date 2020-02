Kriminalität : Politisch motivierte Kriminalität: Rechte Straftaten vorne

Delikte wie beschädigte Wahlplakate haben die Zahl politisch motivierter Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern wieder nach oben getrieben. Die vorläufige Statistik für 2019 belegt, dass die Täter zumeist im rechten Spektrum zu finden sind.

04. Februar 2020

Politisch motivierte Straftaten gehen in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin vor allem auf das Konto rechter Gruppierungen. Wie aus vorläufigen Erhebungen des Innenministeriums hervorgeht, wurden im Jahr 2019 von insgesamt 1382 registrierten Delikten 938 dem rechten Spektrum zugerechnet. Das entspricht einem Anteil von fast 68 Prozent. In 268 Fällen wurden der am Dienstag verbreiteten Mitteilung zufolge Tatverdächtige aus dem linken Milieu ermittelt, ein Anteil von 18 Prozent. Den Rest der Straftaten schrieben die Ermittler religiösen und ausländischen Ideologien zu oder konnten sie nicht eindeutig zuordnen.

Insgesamt wuchs die politisch motivierte Kriminalität im Vergleich zum Vorjahr um knapp 100 Fälle oder 7 Prozent an. Als Grund nannte das Innenministerium eine Vielzahl von Straftaten im Zusammenhang mit den Wahlen 2019. Ohne die 194 sogenannten Wahlstraftaten, darunter Beschädigung von Wahlplakaten, hätte es einen Rückgang der Fallzahlen gegeben.

Rückläufig war auch die Zahl politisch motivierter Gewalttaten. Von 96 im Jahr 2018 sank die Zahl der gemeldeten Fälle auf 76, die zum Großteil rechten Tatverdächtigen zur Last gelegt wurden. Alle fünf Angriffe auf Asylbewerberunterkünfte wurden von den Behörden ebenfalls rechten Tätern zugeordnet. Nach dem Anstieg 2018 ging auch die Zahl der antisemitischen Straftaten zurück, von 56 auf 47.

Der Linke-Landtagsabgeordnete, Peter Ritter, der sich quartalsweise über die Entwicklung bei politisch motivierten Straftaten informieren lässt, sieht durch die neuen Daten seine Auffassung bestätigt: «Es gibt in allen Einzelbereichen der Statistik eine deutliche Tendenz: der Phänomenbereich «Rechts» dominiert», erklärte Ritter. Forderungen, sich stärker und intensiver dem Phänomenbereich «Links» zuzuwenden, würden die Realitäten im Land ausblenden.