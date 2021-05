Freizeit : Polizei appelliert an die Vernunft von Ausflüglern

Zum zweiten Mal Himmelfahrt unter Corona-Bedingungen - die Polizei verstärkt ihre Kräfte und appelliert an die Vernunft der Menschen. Die Corona-Regeln gelten weiter, die Polizei wolle mit Augenmaß gegen Störungen vorgehen.

Rostock | Die Polizei hat vor Christi Himmelfahrt am Donnerstag an die Menschen appelliert, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. Bisher seien in den Präsidien Neubrandenburg und Rostock zwar keine Veranstaltungen zum „Herrentag“ angemeldet, man erwarte aber die üblichen Zusammenkünfte, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Erfahrungsgemäß spiele Alkohol e...

