Brauchtum : Polizei appelliert zum „Herrentag“ an Vernunft

Die Polizei ruft alle Ausflügler in Mecklenburg-Vorpommern zum zweiten „Herrentag“ in der Corona-Pandemie zu verantwortungsbewusstem Verhalten auf.

Rostock | Die Polizei ruft alle Ausflügler in Mecklenburg-Vorpommern zum zweiten „Herrentag“ in der Corona-Pandemie zu verantwortungsbewusstem Verhalten auf. Es würden am Donnerstag die üblichen Zusammenkünfte erwartet, sagte eine Polizeisprecherin. Geplante Veranstaltungen seien nicht bekannt. Wer unterwegs sein will, muss sich auf schlechtes Wetter gefasst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.