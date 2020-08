Kriminalität : Polizei fahndet nach Aluminium-Motorboot samt Bootsanhänger

Die Polizei in Westmecklenburg fahndet nach einem Motorboot mit Aluminiumrumpf, das samt Bootsanhänger gestohlen wurde. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, wurde das Gefährt am Wochenende in Langen Brütz bei Crivitz (Ludwigslust-Parchim) von einem Grundstück gezogen und mit einem Kraftfahrzeug weggebracht. Dabei zerstörten die Diebe auch den Zaun des privaten Grundstückes.

Avatar_prignitzer von dpa

04. August 2020, 08:41 Uhr