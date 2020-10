Polizei : Polizei-Fahrradtest: Zum Teil schneller als Streifenwagen

Polizeistreifen per Fahrrad sind in den vergangenen vier Wochen testweise in Rostock unterwegs gewesen - das hat den Beamten so gut gefallen, dass sie die Fahrradstreife gern dauerhaft haben möchten. Geld für die Beschaffung von Fahrrädern, Ausrüstung und Bekleidung sei beantragt, teilte die Polizeiinspektion Rostock am Freitag mit.

02. Oktober 2020, 12:37 Uhr