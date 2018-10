Kriminalität : Polizei findet bei Festnahme in Gartenlaube illegale Drogen

Weil er die Aufforderung zum Haftantritt ignorierte, ist ein 35-Jähriger in Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von der Polizei abgeholt worden. Bei der Vollstreckung des Haftbefehls am vergangenen Montag hätten sich dann Anhaltspunkte für weitere Straftaten ergeben, teilte die Polizei am Freitag in Neubrandenburg mit. Bei der Festnahme des Gesuchten in dessen Gartenhaus seien dort etwa 20 Hanfpflanzen und diverse Utensilien für Zucht, Ernte und Konsum von Betäubungsmitteln gefunden worden. Nach einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz habe die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen, hieß es.

von dpa

05. Oktober 2018, 14:19 Uhr

Wie die Polizeisprecherin weiter mitteilte, war der Mann wegen Körperverletzung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu sieben Monaten Haft verurteilt worden. Nach dem Verstoß gegen Bewährungsauflagen sei der Vollzug der Haftstrafe angeordnet worden.