Kriminalität : Polizei findet Gras bei Kreuzfahrtpassagier

Für einen Passagier hat die Kreuzfahrt in Rostock mit einem Strafverfahren begonnen. Bei dem 30-Jährigen habe während der Sicherheitsüberprüfung bei der Ankunft an Bord ein Warnton ausgelöst, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Als der Passagier anschließend seine Hosentaschen entleerte, sei dabei auch ein Tütchen mit rund zehn Gramm Marihuana gefunden worden. Die Beamten hätten das Tütchen sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet, hieß es weiter. Seine Reise habe der Mann jedoch antreten können.

Polizei PM

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 11:57 Uhr