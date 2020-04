Kriminalität : Polizei im Osten von MV zieht nach Ostern positives Fazit

In der Corona-Krise hat das Polizeipräsidium Neubrandenburg ein positives Fazit des Osterwochenendes gezogen. Die Bürger hätten Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen gezeigt, teilten die Beamten am Montag mit. Die Kontrollen hätten gezeigt, dass sich die Bevölkerung größtenteils an die Verordnung und die daraus resultierenden Regeln gehalten hätten.

13. April 2020, 14:09 Uhr

Die Beamten kontrollierten in den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte Autos an den Hauptzufahrtsstraßen nach Mecklenburg-Vorpommern sowie den Inselzufahrten. 273 der 4345 überprüften Wagen wurden demnach abgewiesen, weil ihre Passagiere sich unberechtigt im Bundesland aufhielten. Bei mobilen Kontrollen wurde die Polizei den Angaben zufolge zudem auf 87 Menschen aufmerksam, die nicht in Mecklenburg-Vorpommern hätten sein dürfen.

Die Beamten mussten den Angaben zufolge zu rund 200 Einsätzen ausrücken, die in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie standen. Wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz wurden laut Polizei gut 100 Ordnungswidrigkeiten beziehungsweise Strafanzeigen aufgenommen - meist ging es um das Kontaktverbot.